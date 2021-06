Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchte Geldautomatensprengung in Neuss - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21./22.06.) hatten es Täter offenbar auf einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Neuss - Reuschenberg abgesehen.

An der Bergheimer Straße warfen bislang unbekannte Täter gegen 2:15 Uhr die Scheibe des Vorraums ein und flüchteten dann nach ersten Erkenntnissen mit einem dunklen Motoroller in unbekannte Richtung, als sie von einem Anwohner gestört wurden. Möglicherweise haben die Unbekannten ihre Flucht mit einem Auto fortgeführt.

Polizisten fanden im Rahmen erster Ermittlungen eine mögliche Sprengvorrichtung, die offensichtlich am Tatort zurückgeblieben war. Entschärfer des Landeskriminalamtes NRW brachten diese noch in derselben Nacht kontrolliert zur Detonation.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300 - 0 zu melden

