Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte entzünden Holzstapel/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Morgen des 02.04.2021 entdeckte ein Hildesheimer in dem Waldgebiet Galgenberg, Waldstück im Nahbereich der Tonkuhle, eine bereits erloschene Brandstelle und informierte die Polizei.

Die Feuerstelle, die aus Ästen und Baumstämmen aufgeschüttet wurde, liegt in einem Bereich mit mittlerem bis hohem Baumbestand und ist ca. 3x3 Meter groß. Bei der Aufnahme der Sachbeschädigung stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das Feuer vermutlich in der Nacht zum 02.04.2021 entzündet wurde. Die Auswertung der aufgefundenen Spuren dauern derzeit noch an.

Die Ermittler des 1. Fachkommissariats suchen Zeugen, die zu dem Feuer etwas mitteilen können.

Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen.

