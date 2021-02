Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstähle aus Wohnhaus und PKW - Zeugen gesucht

Ballrechten-Dottingen (ots)

In der Nacht vom 15.02.2021 auf den 16.02.2020, kam es in Ballrechten-Dottingen, im Bereich St.-Arbogast-Straße / Mühlenstraße, zu zwei Diebstählen. Zum einen verschaffte sich noch unbekannte Täterschaft über eine unverschlossene Kellertür Zutritt in ein Wohnanwesen in der St.-Arbogast-Straße. Dort wurden mehrere Smartphones/Tablets sowie Geldbörsen und eine Armbanduhr entwendet.

Zum zweiten wurde aus einem im Hofraum eines Anwesens in der Mühlenstraße abgestellten PKW eine Geldbörse entwendet, das Fahrzeug wurde gewaltsam geöffnet. Teile des Geldbörseninhaltes wurden offensichtlich unweit des Tatortes von der Täterschaft weggeworfen, letztlich wurden nur das Bargeld und EC-Karten entwendet.

Aufgrund der räumlichen Nähe liegt der Verdacht nahe, dass es sich in beiden Fällen um die gleiche Täterschaft handelt. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf die Täter. Zeugen und Anwohner, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können oder in besagter Nacht verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel.: 07631/1788-0 zu melden.

