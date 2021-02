Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 11.02.2021, zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz der Lessingstraße 17 in Emmendingen, beim dortigen Dönerimbiss, ein silberner Citroen Saxo durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer seitlich gestreift. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden an der Heckstoßstange, sowie am linken Scheinwerfer. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell