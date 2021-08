Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit Alkohol gegen Baum

Rastatt (ots)

Am Samstagabend bog ein 33-jähriger BMW-Fahrer in Wintersdorf von der Beinheimer Straße nach links in die Dorfstraße ab. Vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit kam der Mann hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Baum entstand kein Schaden. Ein Alkoholtest beim BMW-Fahrer ergab rund anderthalb Promille. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben. /CBR

