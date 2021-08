Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Lahr (ots)

Zeugen beobachteten in der Nacht zum Sonntag, wie ein junger Mann gegen die Außenspiegel zweier in der Lotzbeckstraße geparkten Fahrzeuge trat. Als der Unbekannte kurz nach 1 Uhr durch die aufmerksamen Passanten auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, flüchtete der mit einem grauen Kapuzenpulli Bekleidete, bevor die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr an der Örtlichkeit eintrafen. Der junge Mann soll eine Schildmütze und eine dunkle Hose getragen haben. Er soll helle, etwas längere Haare haben und einen tragbaren Lautsprecher bei sich gehabt haben. Weitere Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen. /as

