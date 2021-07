Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiges Fahrzeug nach Unfall gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Zwei Autos wurden am Freitag, 23. Juli, zwischen 13 und 20 Uhr im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht auf der Schieferstraße beschädigt. Der Ford und der Mercedes waren am östlichen Fahrbahnrand geparkt, an beiden Fahrzeugen erstrecken sich entlang der Fahrerseite Kratzerfelder. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2300 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell