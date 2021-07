Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt geparkten Audi

Hamm-Heessen (ots)

Zwischen Samstag, 24. Juli, 18 Uhr und Sonntag, 25. Juli, 11.15 Uhr, wurde ein auf der Schottschleife geparkter Audi von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das in einer Kurve geparkte Auto weist am rechten Heck starke Dellen und Kratzer auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell