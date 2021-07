Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Straßenraub mit Messer - Zeugen gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Drei Unbekannte überfielen am Montag, 26. Juli einen 30-jährigen Hammer. Der Mann war gegen 1.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Kissingerhöfen, kurz vor der Einmündung Auf dem Goor unterwegs, als er von den Tätern angesprochen wurde. Es entwickelte sich ein verbaler Streit. Die Männer verlangten die Herausgabe von Fahrrad und Rucksack des Geschädigten. Als dieser zunächst verneinte, hielt ihm einer der Tatverdächtigen ein Messer entgegen. Zudem wurde das Opfer aufgefordert, seine Hosentaschen zu entleeren. Die Täter flüchteten anschließend samt Fahrrad und Rucksack in Richtung Dortmunder Straße. Die drei Täter sollen ein jugendliches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer von ihnen war augenscheinlich deutscher Herkunft und dunkel gekleidet. Die anderen beiden werden als südländisch beschrieben, so auch der Messerträger. Dieser war mit einer hellen Jeans sowie einem dunklen Oberteil bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

