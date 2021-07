Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Führer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Am Samstag, 24. Juli, kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Soester Straße / Ostwennemarstraße. Ein 21-jähriger Hammer befuhr mit seinem Ford die Ostwennemarstraße in Richtung Süden. Kurz vor der Einmündung kollidierte er mit einem vor ihm verkehrsbedingt haltenden Toyota. Dessen Fahrer, ein 44-jähriger Mann aus Bönen, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte in zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge verblieben fahrbereit. Es entstand geringer Sachschaden.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell