Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0104 --Autofahrer flüchtet vor Kontrolle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 14.02.2021 23:50 Uhr

Sonntagnacht flüchtete ein 42-jähriger Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle in Oslebshausen und fuhr gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer leicht.

Gegen 23:50 Uhr fiel Einsatzkräften auf der Oslebshauser Heerstraße in stadtauswärtiger Richtung ein Volvo-Fahrer auf, der zu schnell unterwegs war. Als sie den Mann einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, trat der 42-Jährige auf das Gaspedal. Bei seiner Fluchtfahrt beschädigte er in der Maria-Krüger-Straße einen Laternenpfahl, eine Baumumzäunung sowie einen Poller. Er setzte die Fahrt fort und verlor in der Ritterhuder Heerstraße schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde verletzt und vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Zur Beobachtung kam er in ein Krankenhaus. Dort unterzog er sich einer angeordneten Blutentnahme. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 42-Jährige nicht nur ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern dass der Volvo, wie auch das Kennzeichen aus einem Diebstahl stammte. Das Auto war nach dem Unfall erheblich beschädigt, musste abgeschleppt werden und wurde sichergestellt. In dem Fahrzeug befand sich augenscheinlich weiteres Diebesgut. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Gegen den 42 Jahre alten Mann fertigte die Polizei Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Führen eines Fahrzeugs ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell