POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - Unfälle

Winnenden: Mehrere Spiegel abgetreten

In der Nacht auf Sonntag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr traten bislang unbekannte Täter mehrere Außenspiegel an Autos, die in der Lindenstraße am Fahrbahnrand geparkt waren, ab. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Urbach: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 17:25 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Urbach / Schorndorf-Ost kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Leitplanke und verlor die Kontrolle über den Pkw. Anschließend kollidierte er mit der rechten Leitplanke und kam letztlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 29-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der BMW musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Da ein Alkoholtest vor Ort knapp 1,3 Promille und sich zudem der Verdacht auf Drogenbeeinflussung beim BMW-Fahrer ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

Aspach: Unfall beim Spurwechsel

Eine 63-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 11 Uhr die L 1124 zwischen Rielingshausen und Großaspach. Sie beabsichtige nach links auf die K 1904 abzubiegen, musste aber wegen einer Sperrung wieder zurück auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah sie einen nachfolgenden Mercedes, stieß mit diesem zusammen und verursachte 3000 Euro Sachschaden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Fellbach-Schmiden: An Einmündung zusammengestoßen

An der Einmündung Königsberger Straße Ecke Stettiner Straße ereignete sich am Sonntag gegen 19.30 Uhr ein Unfall. Eine 26-jährige Golf-Fahrerin bog von der Königsberger Straße nach rechts in die Stettiner Straße ab und stieß mit einem Passat-Fahrer zusammen, der nicht äußerst rechts gefahren ist. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Fellbach: Nach Unfall geflüchtet

Ein 28-jähriger Autofahrer verursachte in der Friedrichstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Er kam dort am Samstag gegen 23 Uhr vom Fahrbahnverlauf ab und fuhr auf einen dort stehenden Pkw Renault auf. Dieser Pkw wurde noch auf einen weiteren Renault aufgeschoben. Hierbei entstand an den beiden parkenden Autos ein Fremdschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Unfallfahrer konnte von der Polizei etwa zwei Stunden nach dem Vorfall ermittelt werden. Weil dieser betrunken war, wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

