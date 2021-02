Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Mühlenweg: Nach Unfall: 16-jähriger Beifahrer verstorben

Coesfeld (ots)

Nachtrag zu Auftrag Nr. 4290222

Zwischen Dülmen und Hausdülmen waren am vergangenen Mittwoch (27.01.21) fünf junge Erwachsenen aus Dülmen bei einem schweren Unfall verletzt worden. Am Dienstag (02.02.21) erlag ein 16-jähriger Dülmener im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er war Beifahrer in dem Audi, der gegen einen Baum geprallt war. Der Jugendliche war nicht angeschnallt und wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Wagen geschleudert. Die beiden anderen Insassen des Audis befinden sich weiterhin im Krankenhaus. Jedoch ist keiner von ihnen in Lebensgefahr.

Um kurz vor 21 Uhr war an dem Mittwoch der Notruf bei der Polizei Coesfeld eingegangen. An der Unfallstelle trafen die Einsatzkräfte auf einen Audi, der stark beschädigt im Straßengraben lag. Ein weiteres beschädigtes Auto befand sich einige Meter entfernt. Beide Fahrzeuge befuhren den Mühlenweg aus Richtung Dülmen kommend in Richtung Hausdülmen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

