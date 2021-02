Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westring/Hauswand bei Unfall beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 01.02.2021 gegen 08:00 Uhr mit seinem Fahrzeug den Westring (aus Richtung Coesfelder Straße kommend)in Dülmen und bog nach links in die Straße Bärenstiege ab. Dabei stieß der Unbekannte mit der rechten Fahrzeugseite seines Fahrzeugs gegen eine Hausecke am Westring. Bei dem Zusammenstoß wurde der Klinker des Hauses beschädigt.

Zwei Zeuginnen hatten gegen 08:00 Uhr einen Knall gehört, sahen den Schaden jedoch nicht sofort. Laut Ihrer Aussage, soll es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen großen Kastenwagen gehandelt haben. Vermutlich einem weißen Mercedes Sprinter.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

