Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/Brandstiftung in Schulbibliothek - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Noch unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Freiherr-vom-Stein Realschule in Coesfeld auf und verschafften sich so Zutritt zu der Bibliothek. Dort zündeten sie mehrere Zeitungen an. Es entstanden kleine Feuer. Diese entdeckte der Hausmeister zufällig am Montagmorgen um 07.20 Uhr und löschte diese sofort.

Nur durch das frühe Entdecken der Brände und das sofortige Löschen des Hausmeisters, konnte ein größerer Brand und somit auch ein erheblicher Schaden verhindert werden.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell