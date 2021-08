Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, versuchter Einbruch

Blaufelden: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 22-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf der B290 von Blaufelden in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und kam nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Satteldorf: Unfall beim Einbiegen

Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr wollte ein 39-jähriger Skoda-Fahrer von dem Dicknetweg nach rechts in den Lietenäckerring einbiegen. Dabei geriet er zu weit in die Gegenfahrbahn und streifte einen 64-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Einbruchsversuch

Am Sonntagmorgen zwischen 08 Uhr und 09 Uhr versuchte ein Dieb die Eingangstüre eines Wohnhauses im Lecherweg aufzuhebeln. Dies gelang dem Dieb jedoch nicht, weshalb dieser die Örtlichkeit wieder verließ. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Oberrot: Motorradfahrer gestürzt

Auf der K2609 fuhr am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer von Oberrot in Richtung Murrhardt. Auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 21-Jährige verletzte sich leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Durch den Unfall wurde großflächig Öl auf der Fahrbahn verteilt, weshalb diese zunächst gereinigt werden musste.

