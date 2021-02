Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Diebestour endet in Dresden - Trio hinter Gittern

Dresden (ots)

Am Samstagmittag (20.02.2021) gegen 13 Uhr beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes im Bahnhof Dresden Neustadt drei Männer bei einer gemeinsamen Diebstahlshandlung und informierte die Bundespolizei. Die Beamten konnten die drei aus Georgien und Russland stammenden Männer stellen.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden ein Fahrzeugschlüssel und eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Das Fahrzeug wurde in unmittelbarer Nähe geparkt. Im Inneren des Fahrzeuges wurde weiteres Diebesgut in zwei Rucksäcken und einer Reisetasche festgestellt. Neben Babynahrung, Hygiene- und Kosmetikartikeln wurde auch Werkzeug aufgefunden. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht erbracht werden. Der Stehlschaden betrug ca. 165,- Euro. Der Gesamtwert des aufgefundenen Diebesgutes beläuft sich auf ca. 1.300,- Euro.

Die Männer im Alter von 34, 35 und 42 Jahren wurden am gestrigen Tage dem Haftrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurde das Trio in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Die Bundespolizei Dresden hat Ermittlungen wegen bandenmäßigen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

