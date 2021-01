Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in St. Stephanuskirche

Hamm-HeessenHamm-Heessen (ots)

Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Samstag, 9. Januar, 19.15 Uhr und Sonntag, 10. Januar, 8 Uhr die Kellertür der St. Stephanuskirche auf der Heessener Dorfstraße auf. Sie gelangten so in den Innenraum des Kirchengebäudes und durchwühlten sämtliche Schränke der Büroräume. Zudem brachen die Einbrecher den Tresor auf und entwendeten Bargeld. Im Kirchenraum wurde der Tabernakel aus dem Betonsockel gebrochen. Die Unbekannten versprühten zudem Schaum zweier Feuerlöscher in allen Räumlichkeiten. Es entstand sehr hoher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

