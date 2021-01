Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 82-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-HerringenHamm-Herringen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 82-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Zum Torksfeld/Quellenstraße am Samstag, 9. Januar. Gegen 9 Uhr überquerte der 82-Jährige mit seinem Rollator die Quellenstraße vom südlichen Gehweg in Richtung Norden. Ein 74-jähriger Honda-Civic-Fahrer befuhr die Straße Zum Torksfeld in südlicher Richtung und stieß beim Linksabbiegen auf die Quellenstraße mit dem Fußgänger zusammen. Der 82-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Es entstand geringer Sachschaden. (kt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell