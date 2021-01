Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-PelkumHamm-Pelkum (ots)

Ein 74-jähriger Fahrradfahrer wurde am Freitag, gegen 16.05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Kamener Straße leicht verletzt. An der Einmündung Große Werlstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Citroen eines 53-Jährigen. In der Folge stürzte der Mann. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1550 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell