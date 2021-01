Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verdacht des Diebstahls: Wer kann Hinweise zu diesen Gegenständen geben?

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung eines 46-Jährigen in Hamm-Mitte wurden am Mittwoch, 6. Januar, verschiedenste Messing- und Kupferteile sowie Profilzylinder gefunden. Der Hammer steht in Verdacht, am Samstag, 12. Dezember 2020, in eine Kaffeerösterei auf der Brüderstraße eingebrochen zu sein.

Der Eigentümer der bei der Durchsuchung sichergestellten Gegenstände ist bisher nicht bekannt. Es besteht der Verdacht, dass die Fundstücke aus einer Straftat stammen.

Die Polizei sucht nun mit Hilfe von Fotos nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

Können Sie Hinweise geben? Dann rufen Sie bitte an unter 02381 916-0 oder schreiben eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Hier geht es zur Pressemitteilung vom 13. Dezember 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4789392 (hr)

