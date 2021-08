Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Firma, Feuerwehreinsätze & Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch in Firma

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag brachen bisher unbekannte Diebe in ein Firmengebäude in der Lise-Meitner-Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Genaue Angaben zum Diebesgut können bislang noch nicht gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Am Samstagabend fand auf einem Grundstück in der Maybachstraße eine Feier statt, bei der auch ein größeres Lagerfeuer entfacht wurde. Gegen 3 Uhr wurde an der Örtlichkeit eine größere Glutstellte mit Funkenflug gemeldet. Da sich kein Verantwortlicher vor Ort befand, wurde die Feuerwehr zum Löschen der Glutstelle und zur Verhinderung weiterer Gefahren hinzugerufen.

Remshalden: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Riedstraße geparkten VW Golf und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der Beschädigungen am Pkw dürfte es sich beim Verursacher um einen Radfahrer handeln. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Schnait: Feuerwehreinsatz in Altenheim

Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr einen Feuerwehreinsatz in einem Altenheim in der Buchhaldenstraße aus. Durch das angebrannte Essen löste der Rauchmelder aus, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort kam, hinzugerufen wurde. Diese konnte schnell Entwarnung geben - es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde auch niemand.

