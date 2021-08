Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressemeldung bis 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Braunsbach: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 16-jähriger E-Motorradfahrer auf der Landesstraße 2218 von Cröffelbach in Richtung Schwäbisch Hall. Auf der Cröffelbacher Steige beschleunigte er am Ausgang einer scharfen Linkskurve zu stark. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Motorrad rutsche unter einen entgegenkommenden Opel Corsa einer 46-Jährigen. Der Motorradfahrer kam noch vor dem Opel auf der Straße zum Liegen. Er verletzte sich dabei schwer. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 7.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer nach Fahrfehler leicht verletzt

Ein 61-jähriger Motorrad-Fahrer fuhr am Samstag, um 13:50 Uhr, auf der Bühlertalstraße von Bühlertann nach Schwäbisch Hall. Kurz nach der Einmündung nach Vellberg kam er aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am seinem BMW-Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

