Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadt Kassel: Nicht angemeldeter Aufzug in Kassel

Kassel (ots)

Am Samstagabend, 24.04.2021, zwischen 20:40 Uhr und 21:10 Uhr, kam es zu einem nicht angemeldeten Aufzug in Kassel. Circa 50 Personen nahmen an diesem Aufzug teil. Die Personen begaben sich fußläufig in der Innenstadt vom Königsplatz zum Uni-Gelände. Es wurden Banner mit der Aufschrift "Lockdown für das Kapital" und "Lockdown für die Produktion, gemeinsam gegen die Pandemie" mitgeführt. Am Uni-Gelände löste sich der Aufzug auf. Die Kasseler Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Corona-Abstandsregeln wurden weitestgehend von den Personen eingehalten.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell