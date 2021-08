Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

Kurz vor 16:00 Uhr am Freitag erkannt ein mit seinem Honda-Roller in der Gaildorfer Straße fahrender 20-Jähriger zu spät, dass eine vorausfahrende 22-Jährige ihren PKW der Marke VW abbremste. Der Rollerfahrer fuhr auf den PKW auf und verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Rot am See: Unfall beim Abbiegen

Eine 64 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 16:45 Uhr die B290 und wollte auf die L 1040 nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Ford Transit eines 39-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Wolpertshausen: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein 52-Jähriger befuhr am Freitag gegen 14:30 Uhr die Landturmstraße in Fahrtrichtung Obersteinach mit seinem Pedelec der Marke Cube, als er auf Höhe Söllbot rechts abbiegen wollte. Hierbei stürzte er auf der Straße Söllbot vom Pedelec und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Sachschaden.

