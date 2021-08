Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten angegriffen, Demonstrant leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Streit eskaliert & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Weinstadt: Polizisten angegriffen

Zwei Beamte des Polizeireviers Waiblingen führten in der Nacht auf Samstag gegen 0:40 in der Birkelstraße eine Verkehrskontrolle durch. Während der Kontrolle kam ein unbeteiligter 25-Jähriger hinzu und störte die Amtshandlungen massiv. Trotz mehrfacher Aufforderung entfernte sich der Mann nicht von der Kontrollörtlichkeit. Als der Mann in drohender Haltung auf die Polizisten zuging und mehrfach Schlagbewegungen andeutete, wurde er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte er sich heftig und schlug mehrfach in Richtung der Beamten. Einer der Ordnungshüter erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der 25-Jährige wurde noch in der Nacht nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen, der Mann muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Urbach: Demonstrant leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Freitagabend führte die AfD in der Auerbachhalle eine Wahlkampfveranstaltung durch. Zeitgleich wurde eine Demonstration gegen die Veranstaltung angemeldet und durchgeführt. Den Teilnehmern der Gegendemonstration wurde hierzu ein Veranstaltungsraum zugewiesen. Da sich die Gegendemonstranten aber nicht nach dort begeben wollten, sondern Teilnehmern der AfD-Veranstaltung den Zugang zur Veranstaltung verwehren wollten, wurden sie mehrfach aufgefordert, ihren Veranstaltungsraum einzunehmen. Erst als die Personen von den eingesetzten Beamten mit einer Polizeikette in Richtung ihres Veranstaltungsraumes geleitet wurden, konnte der ungehinderte Zugang zur Veranstaltung sichergestellt werden. Ein 19-jähriger Teilnehmer der Gegendemo sperrte sich allerdings und drückte einen Besenstiel gegen die Ordnungshüter. Hierbei zog sich der Mann selbst minimale Verletzungen zu. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen aufgenommen.

Murrhardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines VW-Busses befuhr am Samstag gegen 11 Uhr die Murrtalstraße aus Murrhardt kommend in Richtung Gaildorf. Hierbei kam er auf die Gegenfahrspur und streifte ein entgegenkommendes Wohnmobil. Dieses wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Nach dem Unfall fuhr der Unfallverursacher ohne anzuhalten weiter. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grau-goldenen VW-Bus mit Waiblinger Zulassung handeln. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegengenommen.

Backnang-Maubach: Streit eskaliert

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr gerieten zwei 30-jährige Männer am Bahnhof Maubach nach einem vorherigen gemeinsamen Umtrunk in Streit. Die beiden Männer begaben sich anschließend in die Wohnung von einem der Streithähne. Dort eskalierte der Streit schließlich und es kam zu wechselseitigen Übergriffen. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es hierbei auch zum Einsatz eines Messers. Beide Männer erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen, einer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da beide Personen mit etwa zwei Promille erheblich betrunken waren, konnte zunächst kein genauer Tathergang ermittelt werden. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Backnang-Maubach: Feuerwehreinsatz

Ein Zeuge teilte der Feuerwehr am Freitagabend gegen 19:45 Uhr mit, dass es aus einem Fenster in der Wiener Straße rauchen würde. Die Freiwillige Feuerwehr Backnang kam mit vier Fahrzeugen und insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. An der Einsatzörtlichkeit stellte sich schnell heraus, dass es sich lediglich um ein Grillfeuer hinter dem Gebäude handelte. Die Feuerwehr konnte daher nach kurzer Zeit wieder abrücken.

