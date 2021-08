Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Reifen zerstochen, betrunkener Pedelec-Fahrer flüchtet vor Polizei & Unfallflucht

Aalen (ots)

Westhausen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Donnerstagmorgen und Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Silvesterstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Telefonnummer 07363 919040 entgegen.

Ellwangen: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Donnerstag, 11:45 Uhr bis Samstag, 9:45 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Hohenstaufenstraße ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Damenarmbanduhr der Marke Bering mit vergoldetem Armband im Wert von etwa 150 Euro entwendet. Zeugen, die im Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 in Verbindung zu setzen.

Bopfingen: Reifen zerstochen

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zerstachen bisher unbekannte Täter beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite eines in der Straße Beim Altersheim abgestellten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegengenommen.

Ellwangen: Betrunkener Pedelec-Fahrer flüchtet vor Polizei

In den frühen Samstagmorgenstunden gegen 4:15 Uhr bemerkte eine Streife des Polizeireviers Ellwangen einen Pedelec-Fahrer, der die K 3333 aus Espachweiler kommend in Richtung Schrezheim in Schlangenlinien entlangfuhr und hierbei auch mehrmals auf die Gegenfahrspur kam. Trotz mehrfacher Anhalteaufforderungen durch die Beamten setzte der Zweiradfahrer seine Fahrt fort. In Schrezheim bog der Mann schließlich in mehrere Seitenstraßen ab, ehe er in der Johann-Baptist-Bux-Straße in einen Garten fuhr. Dort setzte er seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber schnell von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme stürzten der 23-jährige Radfahrer und einer der Beamten in ein dortiges Gewächshaus. Der Radfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen, das Gewächshaus wurde beschädigt. Ein Alkoholtest bei dem jungen Radfahrer ergab einen Wert von über 1,4 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 16 Uhr wurde ein in der Rappenstraße abgestellter Audi von einem bisher unbekannten Autofahrer vermutlich beim Ausparken im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell