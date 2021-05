Polizei Bielefeld

POL-BI: Bauwagen aufgebrochen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Durch das gewaltsame Öffnen einer Tür gelangten Diebe in der Nacht zu Freitag, 07.05.2021, in einen Bauwagen und entwendeten einen Trennschleifer.

Ein Bauarbeiter bemerkte am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, die Beschädigungen an der Tür des Bauwagens, der an der Einmündung Verler Straße und Innstraße abgestellt war. Aus dem Inneren erbeuteten die Diebe einen Stihl TS 420 Benzin-Trennschleifer. Der Bauwagen wurde am Vortag gegen 16:00 Uhr verschlossen.

Hinweise zum dem Diebstahl bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

