Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Mit ihrem VW Polo befuhr am Samstag, 03.04.2021 gegen 15.40 Uhr eine 72 Jahre alte Frau die Seebodenstraße. An der Einmündung zur Friedrichstraße wollte sie nach rechts in die Schopfheimer Straße abbiegen. Dabei fuhr sie kurzzeitig leicht auf die Gegenfahrbahn. In dem Moment kam ein 64 Jahre alter Mountainbike Fahrer den Berg hinunter und verlor bei Erkennen des Polos die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte und erlitt leichte Schürfwunden. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro, am Polo 1000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell