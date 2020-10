Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201015.5 Wesselburen: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Wesselburen (ots)

Im Rahmen der Streife haben Beamte am Mittwochabend in Wesselburen einen Autofahrer aufgrund seiner falschen Fahrweise kontrolliert. Sie stellten dabei fest, dass der 33-Jährige unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand.

Um 20.50 Uhr waren die Polizisten in der Dohrnstraße unterwegs und entschlossen sich, einen Daimler zu stoppen, der entgegengesetzt der Einbahnstraße unterwegs war. In der Wulf-Isebrand-Straße hielten die Einsatzkräfte den Kleinbus an und stellten bei dem Insassen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Dithmarscher ergab einen Wert von 1,83 Promille, woraufhin die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten und den Führerschein des Mannes sicherstellten. Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, Autofahren darf er bis auf Weiteres nicht mehr.

Merle Neufeld

