POL-FR: Wehr/ Öflingen: Leitplanke beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit ihrem Subaru befuhr am Samstag, 03.04.2021 gegen 18.30 Uhr eine 53 Jahre alte Frau die B 518 von Wehr nach Wallbach, auf der Umfahrung Öflingen. Im Laufe der Fahrt geriet sie an die Leitplanke, wodurch ihr Fahrzeug an der Beifahrerseite und am Spiegel beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

