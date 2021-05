Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Lieferwagen fährt über Gehweg

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagmorgen, 10.05.2021, fuhr ein weißer Lieferwagen über einen Gehweg und kollidierte anschließend mit einem geparkten Pkw. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Gegen 08:00 Uhr kam es zu einer temporären Blockierung des Durchgangsverkehrs in der Walther-Rathenau-Straße, da ein Lkw im Bereich einer Baustelle Waren auslud.

Um an dem Lkw vorbeizukommen und somit eine Wartezeit zu verhindern, fuhr ein aus der Paulusstraße kommender weißer Lieferwagen über den Gehweg in Fahrtrichtung Heinrichstraße. Dabei beschädigte er einen am Straßenrand geparkten Pkw einer 63-jährigen Bielefelderin. An dem Fahrzeug, einem Citroen C3 Picasso, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Laut Zeugenaussagen hatte der weiße Lieferwagen einen grünen Schriftzug lackiert und ein Bielefelder-Kennzeichen. Der Fahrer soll alleine im Fahrzeug gesessen haben. Er soll südeuropäisch aussehen und könnte einen Bart tragen.

Es ist davon auszugehen, dass weitere Passanten Zeugen des Unfalls und der Fahrerflucht geworden sind.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Verkehrskommissariat 1 unter: 0521/545-0.

