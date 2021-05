Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Katalysatoren gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - In Bielefeld Mitte haben Diebe in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 06.05.2021, und Sonntag, 09.05.2021, die Katalysatoren von zwei Opel Astra und einem VW Polo gestohlen.

In der Luisenstraße nahmen die Unbekannten Pflastersteine zur Hilfe, um einen VW Polo eines 35-jährigen Bielefelders aufzubocken. In Nähe der Einmündung Bielsteinstraße entfernten sie den Katalysator zwischen Donnerstag, 15:00 Uhr, und Freitag, 09:30 Uhr, und verschwanden vom Tatort.

Ein 43-jähriger Bielefelder hatte seinen Opel Astra Kombi am Freitag, gegen 20:00 Uhr, an einem Wohnhaus an der Heeper Straße, in Nähe der Lohkampstraße, abgestellt. Am Samstagmorgen bemerkte er gegen 09:15 Uhr, dass das Auspuffrohr seines Autos durchtrennt war und der Katalysator fehlte.

Zwischen Freitag, gegen 15:00 Uhr, und Sonntag, gegen 14:30 Uhr, demontierten Diebe den Katalysator eines Opel Astra. Eine 62-jährige Bielefelderin parkte ihr Auto vor einem Wohnhaus an der Ravensberger Straße, in Nähe der Einmündung Niedermühlenkamp.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell