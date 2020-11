POL-NI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 11.20 Uhr in Obernkirchen, Einmündungsbereich Kalte Weide/Sülbecker Weg, sucht die Polizeistation in Obernkirchen den Unfallverursacher der den Sülbecker Weg in Richtung Bundesstraße 65 befahren hat und dabei die rot zeigende Ampel überfuhr.

Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw Audi eines 64jährigen Pkw-Fahrers aus Bad Eilsen, der von der Kalten Weide bei "Grünlicht" in den Sülbecker Weg einbiegen wollte.

Nach dem Zusammenprall entfernte sich der Fahrer eines silbergrauen oder weißen wahrscheinlichen SUV mit möglichem SHG-Kennzeichen in Richtung B65.

Der beschädigte Pkw Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls können sich bei der Polizei Obernkirchen, Tel.: 05724-958860, melden.

