Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tageswohnungseinbruch

BückeburgBückeburg (ots)

(ma)

Im Bückeburger Ortsteil Meinsen wurde am Mittwoch in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Fasanenhof eingebrochen.

Nach der derzeitigen Spurenauswertung sind mindestens zwei Täter nach Einschlagen der Terrassentür in das Wohnhaus gelangt und durchsuchten das Erd-und Obergeschoß.

Die Eindringlinge entwendeten nach Öffnen mehrerer Behältnisse diverse Wertgegenstände, wobei die genaue Schadenshöhe noch nicht feststeht.

Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.: 05722-95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell