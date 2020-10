Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mehrfacher Widerstand gegen Beamte der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am 5. Oktober 2020, gegen 09:45 Uhr, verbrachten Beamte der BPOLI Kaiserslautern einen jungen Mann zur Dienstelle, da dieser vorher ohne Fahrschein von Mannheim nach Kaiserslautern fuhr. Bereits bei der Kontrolle im Bahnhof zeigte er sich aggressiv und ablehnend. In der Sicherheitsschleuse der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern steigerte sich die Situation. Er spuckte um sich und trat mehrmals auf den elektrischen Schließmechanismus der Tür bis dieser defekt war. Nur durch das Anlegen von Handfesseln konnte die Lage beruhigt werden. Nach Fertigung der Strafanzeigen wurde die Person auf freien Fuß entlassen. Bereits kurz darauf fiel der Mann erneut negativ auf, als eine Streife der Bundespolizei ihn im Bahnhof antraf. Der Aufforderung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen kam er nach. Auf die Aufforderung die Bäckerei Yormas zu verlassen zeigte er sich erneut aggressiv. Aufgrund eines Diebstahls am Vortags hatte die Person hier noch Hausverbot. Er nahm eine Bierflasche aus dem Regal und lies diese vor den Beamten auf den Boden fallen. Als eine Beamtin auf ihn zu ging trat er dieser in die Kniekehle, schlug gegen ihren Oberkörper und flüchtete aus dem Bahnhof. Die Beamten konnten den Mann vor dem Bahnhofsgebäude stellen und nur unter Anwendung körperlichen Zwangs zur Dienststelle bringen. Nach Rücksprache mit der diensthabenden Richterin und dem Ordnungsamt Kaiserslautern, wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

