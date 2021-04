Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines Kleinkraftrades/Roller

Am Sonntag, den 25.April 2021, zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr kam es in der Ankerstraße zum Diebstahl eines Kleinkraftrades. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen schwarzen Motorroller der Marke Zhejiang mit dem blauen Versicherungskennzeichen 257RCY. Der Roller war zuvor in der Ankerstraße vor einem dortigen Mehrparteienhaus geparkt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

Bösel - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am Sonntag, den 25.April 2021, gegen 15.10 Uhr befuhr ein 29-jähriger aus Edewecht mit seinem PKW die Garreler Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins und stand unter dem Verdacht, unter Drogeneinfluss zu stehen. Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass gegen den Edewechter ein Hafbefehl vorlag. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 25.April 2021, gegen 17.45 Uhr kam es in der Sonnenkämpe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 63-jähriger aus Bösel hatte mit seinem PKW beim Rückwärtsfahren einen dortigen Zaun beschädigt und anschließend die Unfallstelle verlassen. Ein Anwohner hatte den Vorfall beobachtet, so dass der Fahrzeugführer kurze Zeit später ermittelt werden konnte. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.

