Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 24.04/25.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Thüle - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss -

Am 25.04.2021, gegen 03.50h, befuhr ein 32-jähriger aus der Gemeinde Jemgum mit seinem Pkw den "Garreler Weg" in Fahrtrichtung "Glaßdorfer Straße". Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Beim 32-jährigen konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Am Pkw, welcher nicht zugelassen war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 32-jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

