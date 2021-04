Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Stadt

Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 24. April 2021, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw den Hagenweg in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 24. April 2021, gegen 15.45 Uhr, ereignete sich in Garrel ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Garreler befuhr mit einem Pkw VW die Garreler Straße in Richtung Varrelbusch. Er wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer überholt. Beim Wiedereinscheren kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch entstand am Pkw VW ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860 0 zu melden.

