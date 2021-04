Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, dem 23. April 2021, um 14.25h, ereignete sich am Kreisverkehr Grüner Hof/ Böseler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger PKW-Führer befuhr die Straße Grüner Hof, als es zwischen ihm und einem 40-jährigen Fahrradfahrer zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer wollte im Bereich des Kreisverkehres die Straße Grüner Hof queren. Durch den Verkehrsunfall ist der Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 1100 Euro geschätzt.

Saterland - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, dem 23. April 2021, um 23.56h, wurde eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Saterland kontrolliert. Die Fahranfängerin fiel dadurch auf, dass sie die Friesoyther Straße mit ihrem PKW in erheblichen Schlangenlinien befuhr. Während der Verkehrskontrolle konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.

Saterland - Urkundenfälschung

Am Freitag, 23. April 2021, um 15.33h, fiel ein 30-jähriger Barßler dadurch auf, dass er an seinem nicht zugelassenen PKW, Kennzeichen eines fremden, zugelassenen, PKW montiert hatte. Der aus Rumänien stammende Mann beabsichtige hierdurch die ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen und befuhr den öffentlichen Verkehrsraum. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bösel - Diebstahl und Sachbeschädigung sowie unbefugte Ingebrauchnahme

In der Zeit von Freitag, 23.04.2021, 13.00h bis Samstag, 24.04.2021, 06.00h, nahmen bisher unbekannte Täter einen im sog. Vehnemoor abgestellten Bagger unbefugt in Gebrauch. Sie fuhren mit dem schweren Gerät durch das Moorgebiet und verursachten Flurschäden. Zusätzlich beschädigten sie einen dort befindlichen Schlagbaum und gingen einen Lagerraum (Container) an, woraus das Bedienteil einer hydraulischen Seilwinde entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93160, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell