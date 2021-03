Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße

Geldbörse aus Jackentasche gestohlen

Coesfeld (ots)

Um Aufmerksamkeit bei Einkäufen bittet die Polizei Coesfeld. In den vergangenen Tagen ist es wieder vermehrt zu Diebstählen von Geldbörsen in Verbrauchermärkten gekommen. Diese schmerzliche Erfahrung musste auch ein 74-jähriger Coesfelder machen. Er befand sich am Donnerstag (18.3.) gegen 15 Uhr zum Einkauf beim Aldimarkt an der Hansestraße. Sein Portemonnaie befand sich in einer Jackentasche. Als er an der Kasse bezahlen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Verdächtige Personen hatte er nicht beobachtet. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell