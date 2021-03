Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Zwei verdächtige Personen könnten in Zusammenhang mit dem Diebstahl einer Geldbörse am Donnerstag (18.3.)in einem Verbrauchermarkt an der Münsterstraße stehen. Ein 69-jähriger Dülmener befand sich gegen 14.50 Uhr im Eingangsbereich der Supermarktes, als ihm eine verdächtige Frau und ein verdächtiger Mann auffielen. Als er später an der Kasse seine Einkäufe bezahlen wollte, stellte er fest, dass sich seine Geldbörse nicht mehr in seiner Jackentasche befand. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: 1. weiblich, ca. 22 Jahre alt, 160-165 cm groß, schwarze lange Haare, zierliche Gestalt, osteuropäische Aussehen, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke und einer schwarzen Hose. 2. männlich, 25-28 Jahre alt, ca.175 cm groß, dunkelbraune kurze Haare, osteuropäisches Aussehen, bekleidet mit einer hellgrauen Wintersteppjacke. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

