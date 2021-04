Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 25.04.1021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 24.04.2021, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Münsterstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm befindlichen grauen VW-Golf, welcher ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt war. Der verursachende Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter 04441/9430 zu melden.

Vechta -Poser/ Tuning

Am 23.03.2021; 19:50 Uhr, wurde einem 17-jährigen Motorradfahrer aus Vechta sein Imponiergehabe zum Verhängnis. Der 17-Jährige kam einer Zivilwagenbesatzung auf der Großen Straße auf dem Hinterrad fahrend, sogenannter "Wheelie", entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Auspuffanlage ausgetauscht und der erlaubte Geräuschpegel dadurch nach ersten Messungen deutlich überschritten war. Es folgte die Sicherstellung des Motorrades zwecks Begutachtung bei einem technischen Überwachungsdienst sowie die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens.

Neuenkirchen/Vörden - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, 23.04.21, 17.15 Uhr bis Samstag, 24.04.21, 15.00 Uhr, kam es in Campemoor zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter schlugen ein Doppelfenster an einem Wohnhaus ein und gelangten so in das Innere. Hier wurden offensichtlich sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht, ob letztlich etwas entwendet wurde, konnte bei der Sachverhaltsaufnahme noch nicht geklärt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Damme, 05491/999360, zu melden.

Vechta - Diebstahl eines Rollers

In der Nacht von Freitag, 23.04.21 auf Samstag, 24.04.21 wurde in Vechta, Franz-Vorwerk-Straße, ein schwarzer Roller entwendet. Der Roller stand verschlossen auf dem dortigen Parkstreifen und war nicht fahrbereit, angebracht war ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Vechta, 04441/9430.

Vechta - Sachbeschädigung/Diebstahl

In der Zeit von Samstag, 24.04.21, 21.30 Uhr bis Sonntag, 25.04.21, 06.30 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf das Grundstück eines privaten Zoos in Vechta, Ortsteil Calveslage, an der dortigen Bakumer Straße. Hier wurden diverse Sachbeschädigungen begangen und insgesamt 17 Tiere entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/9430, in Verbindung zu setzen.

