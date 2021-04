Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand in einer Wohnung

Am Sonntag, 25. April 2021, kam es gegen 20.30 Uhr am Cappelner Damm zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer Oberwohnung zu einem Brand. Die dort wohnhafte Familie, ein 33-jähriger Mann, eine 30-jährige Frau und die drei Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren konnten sich eigenständig und unverletzt ins Freie begeben. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit sieben Fahrzeugen und etwa 50 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handeln. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell