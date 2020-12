Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Sachsenhausen am 27.12.2020

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

(tka) Am Sonntag gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders und einem verrauchtem Treppenraum nach Sachsenhausen in die Bruchstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus einer Wohnung im 4.OG, eine Person machte sich am Fenster der Wohnung bemerkbar. Von der Feuerwehr wurde umgehend die Brandbekämpfung über das Treppenhaus eingeleitet und parallel dazu eine Drehleiter in Stellung gebracht. Insgesamt wurden 5 Personen, darunter drei Kinder, aus der Brandwohnung gerettet. Das Feuer konnte zügig mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40000 EUR. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften bis ca. 4 Uhr im Einsatz. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

