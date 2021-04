Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Pkw-Fahrer Am Sonntag, den 25.04.2021, um 20:01h, ereignete sich in 49681 Garrel, OT Nikolausdorf, Kreuzungsbereich Moordamm/Peterstraße, ein schwerer Verkehrsunfall: Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Bösel in Begleitung einer 26-jährigen Beifahrerin befuhr mit einem Pkw die Straße Moordamm in südlicher Richtung (Richtung Peterstraße). Der vorfahrfahrtberechtigte 43-jährige Fahrzeugführer aus Ganderkesee befuhr mit seinem Pkw zu diesem Zeitpunkt in Begleitung seiner 13-jährigen Tochter (Beifahrerin) die Peterstraße aus Richtung Nikolausdorfer Str. in Richtung Pöhlendamm. Im Kreuzungsbereich Moordamm/Peterstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 43-jährigen Fahrzeugführers wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Straßenbaum und auf ein angrenzendes unbestelltes Feld geschleudert und kam im Anschluss liegend auf dem Dach zum Endstand. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Personen leicht, eine Person schwer und der 43-jährige Fahrzeugführer lebensgefährlich verletzt. Es kam zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

