POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung bis 12:30 Uhr

Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung bis 12:30 Uhr

Schorndorf: Fahrzeug überschlägt sich an der Ausfahrt Schorndorf-West

Am Samstagnachmittag gegen 15:33 Uhr befuhr ein 20-jähriger Chevrolet Lenker die B 29 aus Richtung Winterbach kommend. Er nahm die Ausfahrt Schorndorf-West. In der Rechtskurve kam er bei Regen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Hier überschlug sich das Fahrzeug einmal komplett und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Die 18-jährige Beifahrerin wurde leicht an der Hand verletzt, der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Remshalden-Grunbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen gegen 09:05 Uhr parkte auf dem Parkplatz beim REWE in der Austraße ein Fahrzeug aus und fuhr gegen einen VW, der vor dem "JS Frisuren" Studio geparkt war. Anschließend fuhr das Fahrzeug weg ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorgang wurde von Zeugen beobachtet. Laut der Zeugen handelt es sich um einen weißen VW Polo oder VW Golf mit dem Teilkennzeichen WN-XA ??? . Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und den Unfallverursacher sich unter der Telefonnummer 07151/950-422 zu melden.

Fellbach: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen 18:36 Uhr befuhr ein 67-jähriger Fiat Lenker die Bühlstraße in Fellbach. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen parkenden Anhänger. Anschließend prallte er auch noch gegen einen geparkten LKW der Marke Fiat. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten. Da sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt.

