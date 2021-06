Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Exhibitionist am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag nahmen Beamte des Polizeireviers Böblingen am Bahnhof Böblingen einen 20-Jährigen vorläufig fest, der gegen 14.30 Uhr am Gleis 5 gegenüber drei jugendlichen Mädchen als Exhibitionist aufgetreten war. Die drei Mädchen im Alter von zweimal 14 und einmal 16 Jahren warteten am Gleis auf ihre S-Bahn. Einer der beiden 14-Jährigen fiel beim Einsteigen in die angekommende S-Bahn ein junger Mann auf, der sich einige Meter von ihnen entfernt befand. Dieser hatte nach derzeitigen Ermittlungen seinen Penis aus seiner Hose hervorgeholt und onanierte. Die 14-Jährige wies ihre beiden Freundinnen darauf hin und letztlich konnten alle drei Mädchen die Tat beobachten. Die Freundinnen stiegen anschließend in die S-Bahn und fuhren nach Sindelfingen. Währenddessen alarmierten sie die Polizei. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige konnte noch am Bahnhof Böblingen von Polizeibeamten angetroffen werden. Er wurde zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen und muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlung rechnen.

