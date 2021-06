Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: VW in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstag gegen 12.20 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Hochdorf ein VW in Brand. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Eberdingen rückte mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aus und löschte die Flammen. Umstehende Fahrzeuge wurden glücklicherweise nicht beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden am VW ist, steht derzeit noch nicht fest.

