POL-LB: Erligheim: Unfall mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 11.35 Uhr auf der Landesstraße 1106 kurz vor Freudental auf Höhe eines Betriebs ein Unfall. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen kam einem 32 Jahre alten Fiat-Lenker, der in Richtung Freudental unterwegs war, ein weißer LKW entgegen. Dieser sei auf die Gegenspur gekommen, so dass der 32-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Allerdings kam er nun seinerseits nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der 32-Jährige erlitt vermutlich schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem geflüchteten LKW-Lenker geben können, sich unter Tel. 07142 405-0 zu melden.

